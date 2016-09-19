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BATMAN'DA HAİN TUZAK! OPERASYON BAŞLADI


BATMAN'DA HAİN TUZAK! OPERASYON BAŞLADI
Tarih : 19 Eylül 2016, 13:50
Puan Ver : Batman'da Hain Tuzak! Operasyon Başladı(5/10)4


Kozluk İlçesi'nin Gümüşörgü Köyü yakınlarında arazi arama tarama faaliyetinde bulunan askerlere, bölgede gizlenen PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte mermin sektirdiği bir taş parçasının isabet ettiği uzman çavuş hafif yaralandı. Askerlerin de anında karşılık vermesiyle bir süre çatışma çıktı. Yoğun ateş üzerine kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgedeki geniş kapsamlı operasyonlar sürüyor. Hafif yaralı uzman çavuş hastanede tedavi altı altına alındı.








Etiketler: Batman  Da  Hain  Tuzak  Operasyon  Başladı    haber

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