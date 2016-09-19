

Kozluk İlçesi'nin Gümüşörgü Köyü yakınlarında arazi arama tarama faaliyetinde bulunan askerlere, bölgede gizlenen PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Açılan ilk ateşte mermin sektirdiği bir taş parçasının isabet ettiği uzman çavuş hafif yaralandı. Askerlerin de anında karşılık vermesiyle bir süre çatışma çıktı. Yoğun ateş üzerine kaçan PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgedeki geniş kapsamlı operasyonlar sürüyor. Hafif yaralı uzman çavuş hastanede tedavi altı altına alındı.