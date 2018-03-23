BATMAN'DA HAİN PUSU: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 2 ASKERİMİZ YARALANDI
Batman'ın Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.
1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU
Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında bulunan Mava bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda bugün öğlen saatlerinde bir grup teröristle temas sağlandı. Açılan ilk ateşte, 1 uzman çavuş şehit oldu. 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Çatışma sonrası olay yerinden kaçan teröristlerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk Türkiye'ye Yabancı Kamuoyu Baskısı Oluşturmak İstiyor
- Başbakan Makası Eline Aldı: Saç Mı Sakal Mı?
- Macron Sert Konuştu: Eski Rus Ajan Skripal Ve Kızını Rusya Zehirledi
- Ab'nin Küstah Türkiye Çıkışı Varna Zirvesi Öncesi İpleri İyice Gerdi
- Zeytin Dalı Harekatı'nın İkinci Gününde Şehit Olan Uzman Çavuşun Naaşına Ulaşıldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar