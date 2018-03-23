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BATMAN'DA HAİN PUSU: 1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU, 2 ASKERİMİZ YARALANDI


Batman'da hain pusu: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı
Tarih : 23 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Batman'da Hain Pusu: 1 Askerimiz Şehit Oldu, 2 Askerimiz Yaralandı(7/10)3

Batman'ın Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince, PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik görevlisi şehit oldu, 2 güvenlik görevlisi yaralandı.

1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU

Hasankeyf ile Gercüş ilçeleri kırsalında bulunan Mava bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda bugün öğlen saatlerinde bir grup teröristle temas sağlandı. Açılan ilk ateşte, 1 uzman çavuş şehit oldu. 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Çatışma sonrası olay yerinden kaçan teröristlerin bulunması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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