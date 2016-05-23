O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

batman: return to arkham'dan ilk görseller!

BATMAN: RETURN TO ARKHAM'DAN İLK GÖRSELLER!

Uzun süredir oyun dünyasını meşgul eden bir söylenti, nihayet gerçeklikle buluştu. Batman: Return to Arkham için geri sayım başladı.

Tarih : 23 Mayıs 2016, 17:12
Puan Ver : Batman: Return To Arkham'dan İlk Görseller!(9/10)7


Uzun süredir oyun dünyasını meşgul eden bir söylenti, nihayet gerçeklikle buluştu. Batman: Return to Arkham için geri sayım başladı.



Öncelikle şunu belirtmemiz şart, Batman: Return to Arkham yeni oyun kriterlerine pek de uymuyor. Zira yapım;  Batman: Arkham Aslyum ve Batman: Arkham City'nin, teknik sorunlarından arınmış ve grafiksel olarak geliştirilip, var olan DLC'lerin yanı sıra, yeni DLC'lerle zenginleştirilmiş bir “Remake” sürümü.  Batman: Arkham Aslyum ve Batman: Arkham City, Unreal Engine 3 ile geliştirilmişti. Bu yeni hepsi-bir arada kit için Unreal Engine 4 motorundan faydalanıldı. Yani geçmiş oyunlara göre, çok daha yüksek bir grafik kalitesi mevcut.



Arkham serisinin en çok baş ağrıtan sorunu olan, envai çeşit bug'ın da üstesinden gelindiği ve teknik olarak sorunsuz bir setin bizi beklediği vurgulanıyor.



Sette, Arkham Origins ve Arkham Knight yer almıyor. Bu kolayca anlaşılabilir zira Arkham Knight, halen satışta olan bir yapım ve teknik sorunlarını aşmak, kısa sürede pek mümkün değil. Arkham Origins ise istenen satış rakamlarını yakalamaktan uzak ve Unreal Engine 4'e uyarlaması zor bir oyun.



26 Haziran'da satışa sunulacak Batman: Return to Arkham, 50 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.



Ancak PC sahiplerine, pek de hoş olmayan bir haberimiz var: Return to Arkham'ın, ilk aşamada yalnızca Microsoft Xbox One ve Sony PlayStation 4 için satışa sunulması bekleniyor.



Motorola Moto G4 Plus Görücüye Çıktı!








Etiketler: Batman  Return  To  Arkham  Dan  İlk  Görseller    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER