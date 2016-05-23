Uzun süredir oyun dünyasını meşgul eden bir söylenti, nihayet gerçeklikle buluştu. Batman: Return to Arkham için geri sayım başladı.



Uzun süredir oyun dünyasını meşgul eden bir söylenti, nihayet gerçeklikle buluştu. Batman: Return to Arkham için geri sayım başladı.



Öncelikle şunu belirtmemiz şart, Batman: Return to Arkham yeni oyun kriterlerine pek de uymuyor. Zira yapım; Batman: Arkham Aslyum ve Batman: Arkham City'nin, teknik sorunlarından arınmış ve grafiksel olarak geliştirilip, var olan DLC'lerin yanı sıra, yeni DLC'lerle zenginleştirilmiş bir “Remake” sürümü. Batman: Arkham Aslyum ve Batman: Arkham City, Unreal Engine 3 ile geliştirilmişti. Bu yeni hepsi-bir arada kit için Unreal Engine 4 motorundan faydalanıldı. Yani geçmiş oyunlara göre, çok daha yüksek bir grafik kalitesi mevcut.



Arkham serisinin en çok baş ağrıtan sorunu olan, envai çeşit bug'ın da üstesinden gelindiği ve teknik olarak sorunsuz bir setin bizi beklediği vurgulanıyor.



Sette, Arkham Origins ve Arkham Knight yer almıyor. Bu kolayca anlaşılabilir zira Arkham Knight, halen satışta olan bir yapım ve teknik sorunlarını aşmak, kısa sürede pek mümkün değil. Arkham Origins ise istenen satış rakamlarını yakalamaktan uzak ve Unreal Engine 4'e uyarlaması zor bir oyun.



26 Haziran'da satışa sunulacak Batman: Return to Arkham, 50 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak.



Ancak PC sahiplerine, pek de hoş olmayan bir haberimiz var: Return to Arkham'ın, ilk aşamada yalnızca Microsoft Xbox One ve Sony PlayStation 4 için satışa sunulması bekleniyor.



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