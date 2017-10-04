BATMAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE PATLAMA! ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ
Batman Organize Sanayi Bölgesinde patlama yaşandı.
Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde patlama yaşandı. Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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