Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

batman öldü!

BATMAN ÖLDÜ!

Batman serisi ile gönüllere taht kuran Amerikalı aktör Adam West, yaşamını yitirdi.

Tarih : 13 Haziran 2017, 11:53
Puan Ver : Batman Öldü!(6/10)8


Batman serisi ile gönüllere taht kuran Amerikalı aktör Adam West, yaşamını yitirdi. Ailesinin yaptığı açıklamaya göre 1928 doğumlu Adam West, eşinin, çocuklarının ve torunlarının yanı başında huzur içinde gözlerini yumdu. Adam West, bir süredir lösemi ile mücadele ediyordu.



Adam West'in ailesi yaptığı duyuruda "Babamız kendisini her zaman parlak şövalye olarak görürdü ve hayranlarının hayatlarına olumlu bir etki bırakmayı amaçlardı. Her zaman kahramanımızdı ve öyle olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.



Adam West, 63 yıllık meslek hayatında Batman karakterine hayat vermesinin yanı sıra, kült animasyon dizileri Family Guy ve Simpsons'da da sesiyle yer aldı.



Batman serisinde çok kısa bir süre Robin karakteriyle Adam West ile birlikte rol alan fakat dostukları neredeyse yarın yüzyıl süren Burt Ward, West'in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi: Bir çok aktör Batman karakterini oynadı dakat tartışmasız en iyisi Adam West'ti. O gerçek anlamda bir Kara Şövalye'ydi. En iyi dostumu kaybettim ve onu çok özleyeceğim.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Batman  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER