BATMAN MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU: 26 GÖZALTI
Batman merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla FETÖ/PDY yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devem ettiği belirtildi. ,
9 FİRARİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Açıklamada, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Konya ve Elazığ illeri ile beraber eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda, 25 'ByLock' kullanıcısı ile birlikte toplamda 35 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı kapsamında, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, 9 firari şüpheli şahıs hakkında arama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 10 şahsın ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.
4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandığı 4 şüpheli şahıs Adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı ve 2 şüpheli şahsın ise işlemleri devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar