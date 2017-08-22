Batman merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde, terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla FETÖ/PDY yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız devem ettiği belirtildi. ,

9 FİRARİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, "Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Konya ve Elazığ illeri ile beraber eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda, 25 'ByLock' kullanıcısı ile birlikte toplamda 35 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı kapsamında, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, 9 firari şüpheli şahıs hakkında arama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 10 şahsın ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.

4 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Mahkemeye sevk edilen 10 şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklandığı 4 şüpheli şahıs Adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı ve 2 şüpheli şahsın ise işlemleri devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

Kaynak: haberinburada