BATMAN ÇAYI'NDA KAYBOLAN 2 KUZENDEN BİRİNİN CESEDİNE ULAŞILDI
Batman Çayı'na serinlemek ve balık tutmak için giren ve girdikten sonra kaybolan iki kuzenden birinin cesedi arama çalışmaları sonunda bulundu.
Batman Çayı'na dün serinlemek ve balık tutmak için girdikten sonra kaybolan Ercan Eripek (14) ve kuzeni Serkan Kurum'u (17) arama çalışmaları sonunda Eripek'in cesedi bulundu.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Batman Çayı'na dün serinlemek ve balık tutmak için girdikten sonra kaybolan Ercan Eripek (14) ve kuzeni Serkan Kurum'u (17) arama çalışmalarına yeniden başlandı.KUZENLERDEN BİRİNİN CESEDİ BULUNDU
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Sualtı ve Su Üstü Arama Kurtarma ile Bitlis Tatvan Dalgıç polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucu Eripek'in cesedine ulaşıldı. Eripek'in cesedi, Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
SERKAN KURUM'U ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Batman Çayı'na dün serinlemek ve balık tutmak için giren Eripek ve kuzeni Kurum, suda kaybolmuştu. AFAD ve UMKE ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmalarına havanın kararması üzerine ara verilmişti.
Kaynak: haberinburada
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