

Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde Nükleer Tıp Merkezi açıldı. Tiroit (Guatr) hastalıklarında düşük doz radyoaktif iyot tedavisi, eklem hastalıkları ve kanserlerin kemiğe ağrılı yayılımlarında tedavi verecek olan Nükleer Tıp Merkezi, hasta kabulüne başladı.







Nükleer Tıp Merkezi'nde radyasyon riskinin bulunmadığını söyleyen Nükleer Tıp Uzmanı Neslihan İncili, ”Nükleer Tıp, verilen radyoaktif maddelerin yaydıkları ışınların dışarıdan sayımı ile görüntü olarak izlenmesi ya da tanımlanması ile tanı konulmasını sağlayan tıp dalıdır. Vücuda damar yolu ile enjekte edilen radyoaktif maddenin, radyasyon ölçüsü olarak herhangi bir zararı yoktur. Nükleer TIP Bölümü'nde damar tıkanıklığı, metabolik bozukluklar, böbrek rahatsızlıkları, enfeksiyon ve iyi-kötü huylu kemik hastalıkları gibi çok farklı hastalıkta hastalığın varlığı ve mevcut ise seviyesi hakkında bilgi toplanabilmekte, ayrıca iyi huylu tiroit hastalıklarında hastalığın tedavisine yönelik girişimlerde bulunulmaktadır.” dedi.







BÜYÜK ŞEHİRLERE SEVKLER AZALACAK







Bölge Devlet Hastanesi'nde Nükleer Tıp Merkezi sayesinde büyükşehirlere gitme zahmetinden kurtulduklarını açıklayan hasta ve hasta yakınları, “Hastalığımız bize zaten zor zamanlar yaşatıyor. Bunun üstüne Nükleer Tıp Merkezinde çektirmemiz gereken film için büyük merkezlere gitmek epey bir zahmetli ve külfet getiren bir durumdu. Bizi bu merkeze kavuşturanlara teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.







Batman Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Dr. Hakan Pamukçu ise konuyla ilgili olarak, “Nükleer Tıp Merkezi ileri düzey tetkik gerektiren durumlarda ihtiyaç duyulan bir merkez olup, sağlık tesisleri açısından da çok önemli bir kazanımdır. Hastalar bunun için saatlerce yol alıp başka merkezlere gidiyorlardı. Buraya kurmuş olduğumuz merkez sayesinde çok rahatlıkla burada da artık bu hizmet görülecektir. Araştırma hastanelerinin önemli tıbbi merkezleri konumunda olan nükleer tıp merkezini Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kazandırmış olmanın sevincini yaşıyoruz.” şeklinde konuştu