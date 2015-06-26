Video oyun severler uzun zamandır Batman serisinin yeni oyunu ‘Batman: Arkham Knight'ı bekliyordu. Ancak oyun, o kadar sorunlu olarak piyasaya çıkınca, oyun severlerden protesto sesleri yükselmeye başladı.



Video oyun severler uzun zamandır Batman serisinin yeni oyunu ‘Batman: Arkham Knight'ı bekliyordu. Ancak oyun, o kadar sorunlu olarak piyasaya çıkınca, oyun severlerden protesto sesleri yükselmeye başladı.



‘Batman: Arkham Knight'ın, oyuncuların keyfini kaçıran hatta oynanışı imkansız hale getiren sorunları, günlerdir Warner Bross'un forumlarındaki en büyük tartışma konusuydu.



Oyuncular, Warner Bross'u oyuna hiç özen göstermemek ve tamamen oyuncuları “kazıklamak” amacıyla hareket etmekle suçlamaya başlayınca, Warner Bross hatasını kabul etmek zorunda kaldı ve ‘Batman: Arkham Knight' oyunu bugün satıştan geri çekildi. Warner Bross yaptığı açıklamada, oyundaki sorunların düzeltilmesiyle beraber yeniden satışa konulacağının altını çizdi.



Oyun Steam kanalında, 8700 incelemeden, çok negatif yorumlar alınca, Warner Brother Games'in tam anlamıyla etkleri tutuştu ve sonuç olarak oyun bugün satıştan kaldırıldı.



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