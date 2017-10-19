BATININ İKİYÜZLÜLÜĞÜNE ERDOĞAN SERT ÇIKTI: BU DEMOKRASİ İFLAS EDİYOR
Batının çifte standart uyguladığı demokrasinin, insanlığın ihtiyaçlarına cevap vermediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Demokrasi iflas ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum canlı yayınında konuştu.
Batılı ülkelerin gelişmekte olan ülkelere kendi anladıkları demokrasiyi empoze etmeye çalıştıkları ve buna çözüm olup olmadığı yönündeki soruya Erdoğan şöyle cevap verdi:
"DEMOKRASİNİN İFLASI"
Bu gidiş kötü bir gidiş, bundan sonra bu anlayışla demokrasi sorgulanmaya başlanacak. Çünkü demokrasi şu anda insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılamıyor. Buna demokrasinin iflası da diyebiliriz. Nitekim bu ABD'de üniversitelerde tartışılıyor.
"OYLAR DEMOKRASİNİN SONUCUYSA NEDEN SAYGI DUYMUYORSUNUZ"
Yoksa demokrasinin sonuna doğru mu gidiyoruz? Niye? Bakıyorsunuz eğer oylar bu işin karşılığını veriyorsa buna neden saygı duymuyorsunuz? Emperyalizmin acımasız vukuatları karşısında demokratlar olarak ne yapacağız.
"ÖNCE SEN KENDİNİNKİNİ BİZE VER"
Ben stratejik ortağıma 85 koliyi veriyorum da benim stratejik ortağımdan bize herhangi bir destek gelmiyorsa bunun karşısında demokrasiye inanmış bir insan olarak biz ne yapacağız? Demokratik bir hukuk devletinin gereği neyse onun gereğini yapacağız. Kalkıp da yani adeta bizi emir kulu gibi görüp, işte 'Birisi var içeride, onu bize verin.' Onu sen alacaksan, önce sen kendindekini bize ver. Bizimki yargıdan geçmiş ve hakkında tutukluluk var. Seninki yargıdan geçmemiş, orada çiftlikte duruyor. Sen çiftliktekini ver bakalım. Ona göre biz ne kadar stratejik ortağız görmüş olalım.
Kaynak: haberinburada
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