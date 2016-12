İstanbul'da ikincisi düzenlenen ‘Uluslararası İstanbul Meme Kanseri Konferansı' dün başladı. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihan Uras ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu'nun başkanlığını yaptığı konferansa katılan Dünya Meme Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alexander Mundinger, Milliyet'e açıklamalarda bulundu.







2 yılda bir tarama







Alman bilim adamı, ülkesinde 50-70 yaş aralığındaki her kadının, 2 yılda bir kanser taramasından geçtiğini belirterek, “İlk taramada her bin kadının yüzde 7'si, ikinci taramada ise her bin kadının yüzde 5.5'inde 2 santimden küçük tümör tespit ediliyor. Belli bir yaş diliminden sonra Türk kadınları da, tıpkı Almanya'da olduğu gibi her iki yılda bir kanser taramasından geçmeli. Meme kanserine karşı birçok tedavi yöntemi uygulanıyor. Erken tanı çok önemli. Hormonal kaynaklı kanserde hormon tedavisi, diğer vakalarda ise klasik yöntemleri uyguluyoruz. Hastalığın biyolojik özelliklerinin daha iyi tanınması, tedavilerin son yıllarda oldukça önemli aşama kaydetmesini sağladı. Tedavide çok yüksek oranlarda yüz güldürücü sonuçlar elde ediliyor. Hedefe yönelik kişiselleştirilmiş tedaviler her hastaya farklı ama etkin tedavi verilmesini sağlıyor. Hangi hastaya nasıl bir tedavi verileceğine ise kişilerin ve kanserin genetik özelliklerine göre karar veriliyor. Bu şekilde etkisiz, işe yaramayan, gereksiz tedavilerin önüne geçiyoruz” dedi.







kaynak:milliyet