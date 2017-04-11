

Fransa, İtalya'daki G-7 dışişleri bakanları zirvesine katılan ülkelerin Beşar Esad'ın Suriye'nin geleceğinin bir parçası olamayacağı konusunda hem fikir olduğunu duyurdu.







Açıklamayı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault yaptı. Ayrault, Suriye ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar için ise herhangi bir uzlaşma sağlanamadığını aktardı.







Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca, uluslararası gözlemcilerin ateşkesi izlemesinin hayati önemdeki ilk adım olacağını söyledi.







kaynak:milliyet