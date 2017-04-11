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batı bloku esad'ın gitmesinde anlaştı

BATI BLOKU ESAD'IN GİTMESİNDE ANLAŞTI

Fransa, İtalya'daki G-7 dışişleri bakanları zirvesine katılan ülkelerin Beşar Esad'ın Suriye'nin geleceğinin bir parçası olamayacağı konusunda hem fikir olduğunu duyurdu.

Tarih : 11 Nisan 2017, 13:08
Puan Ver : Batı Bloku Esad'ın Gitmesinde Anlaştı(9/10)8


Fransa, İtalya'daki G-7 dışişleri bakanları zirvesine katılan ülkelerin Beşar Esad'ın Suriye'nin geleceğinin bir parçası olamayacağı konusunda hem fikir olduğunu duyurdu.



Açıklamayı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault yaptı. Ayrault, Suriye ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar için ise herhangi bir uzlaşma sağlanamadığını aktardı.



Fransa Dışişleri Bakanı ayrıca, uluslararası gözlemcilerin ateşkesi izlemesinin hayati önemdeki ilk adım olacağını söyledi.



 



kaynak:milliyet








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