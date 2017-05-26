Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan 'yeni Seçim Sistemi' Açıklaması
Trump'ın Damadı Ve Danışmanı Kushner, Fbı İncelemesi Altında
Şarkılı Türkülü Eylem Yasaklandı... Gerekçe: Bombalı Saldırı Riski
Abd'de Cami Başvurusu Reddedilen Müslümanlar Mahkemeye Başvurdu
Manchester Saldırısında Cep Telefonu 'kadının Hayatını Kurtardı'
Batı Avustralya'daki Gizemli İmdat Mesajı
Beşiktaş İçin 'imkansız' İddia: Wayne Rooney!
Geleceğin Yıldız Adayları Yenilgisiz Şampiyon!
Caner Erkin'den 3 Yıllık İmza
Arda Turan'ı Çıldırtan Yorum! Kendini Tutamadı...
Emre Mor Adım Adım Türkiye'ye Geliyor...
Valentino Rossi Kaza Yaptı, Hastaneye Kaldırıldı!
Gittigidiyor En İyi İşverenler Arasında İkinci Oldu
Adalet Bakanı Bozdağ: Bütün Hakim Ve Savcılar İncelendi
Çukurca'da Hain Tuzak; 1 Şehit, 2 Yaralı
Galaxy S8 Active'in Yeni Görüntüleri Sızdırıldı
Xiaomi Mi 6 Seramik Versiyonu Satışta!
Red Dead Redemption 2 Yeni Tarih Açıklandı
Amd Ryzen Serisi Yükselişe Geçti
Yazılım Güncellemeleri Neden Önemli?

batı avustralya'daki gizemli imdat mesajı

BATI AVUSTRALYA'DAKİ GİZEMLİ İMDAT MESAJI

Avustralya'nın batısında yerleşimden uzak bir bölgeye taşlarla yazılmış olan SOS mesajı polisi alarma geçirdi. Bölgede bir ya da birden çok kişinin kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 11:21
Puan Ver : Batı Avustralya'daki Gizemli İmdat Mesajı(7/10)4


Mesajın gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Mesaj bir helikopter pilotu tarafından fark edildi. Bölgeye karadan ulaşmak mümkün olmadığından ötürü arama çalışmaları için helikopterle polis sevk edildi.



Polis bölgede yakın zamanda kamp yapılmış olduğunu gösteren izlere rastladıklarını ancak bu izlerin ne kadar zaman öncesinden kaldığının anlaşılamadığını belirtti.



YILLARDIR ORADA OLABİLİR



İşaretin bulunduğu Swift Körfezi'nin en yakınındaki yerleşim yeri yaklaşık 500 km mesafedeki Broome kenti. Polis bölgede kayıp kişi olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Ancak mesajın bir "şaka" olabileceği ihtimali de gözardı edilmiyor.



Üst düzey bir polis yetkilisi Avustralya basınına yaptığı açıklamada, mesajın yıllardır orada olabileceğini belirtti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Batı  Avustralya  Daki  Gizemli  İmdat  Mesajı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER