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batarya testinde chrome yine hayal kırıklığına uğrattı

BATARYA TESTİNDE CHROME YİNE HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

RAM canavarı olarak bilinen ve bu konuda çok fazla tartışmaya konu olan popüler internet tarayıcısı Google Chrome, geçtiğimiz günlerde yapılan bir batarya testinde de kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı.

Tarih : 21 Haziran 2016, 10:13
Puan Ver : Batarya Testinde Chrome Yine Hayal Kırıklığına Uğrattı(10/10)11


RAM canavarı olarak bilinen ve bu konuda çok fazla tartışmaya konu olan popüler internet tarayıcısı Google Chrome, geçtiğimiz günlerde yapılan bir batarya testinde de kullanıcılarını hayal kırıklığına uğrattı.



Eğer düzenli olarak Google Chrome kullanıyorsanız birazdan okuyacaklarınız sizi biraz üzebilir. Kısa bir süre önce Opera'nın güç tasarruf modunu tarayıcısına entegre etmesinden hemen sonra bu sefer de Microsoft kendi tarayıcının pil tüketimini göstermek için bir pil testi gerçekleştirdi.








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