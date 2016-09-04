

ANTALYA açıklarında tur teknesinin batmasından sonra kaybolan 1'İ yabancı uyruklu 2 kişinin bulunması için deniz polisi sabah erken saatlerde arama- kurtarma çalışmalarına başladı.



Kaleiçi'ndeki Yat Limanı'ndan dün akşam yolcularıyla ayrılan 28 metre uzunluğundaki 'Kurt-C' adlı gezinti teknesi, Konyaaltı Plajı açıklarında su almaya başladı. Kuvvetli yağmur ve rüzgarın da etkisiyle yan yatan teknedekileri kurtarmak üzere deniz polisi, Sahil Güvenlik ekipleri ile bölgedeki diğer tur tekneleri bölgeye hareket etti. Yan yatan teknedeki 84 yolcu kurtarılarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Teknede bulunanlardan 1'i yabancı, 2 kişi kayboldu. Kazazedelerin kurtarılması ardından tekne sulara gömüldü. Deniz polisi, yaklaşık 45 metre derinliğe inen teknede kalan kimse olup olmadığını belirlemek üzere çalışma yaptı.