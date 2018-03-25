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Batan Sütbank'tan Üyelerine Mesaj: İnekler Telef Oldu, Geçmiş Olsun!
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Batan Sütbank'tan üyelerine mesaj: İnekler telef oldu, geçmiş olsun!

BATAN SÜTBANK'TAN ÜYELERİNE MESAJ: İNEKLER TELEF OLDU, GEÇMİŞ OLSUN!

Konya Karapınar'da DKC Hayvancılık adlı çok ortaklı şirket, Sütbank sistemindeki üyelerine, ortaklık kapsamında alınan 553 büyükbaş hayvanın telef olduğu yönünde mesaj gönderdi.

Tarih : 25 Mart 2018, 17:40
Puan Ver : Batan Sütbank'tan Üyelerine Mesaj: İnekler Telef Oldu, Geçmiş Olsun!(9/10)5

Konya'nın Karapınar ilçesinde 'DKC Hayvancılık' adlı çok ortaklı şirket, Sütbank sistemindeki üyelerine, ortaklık kapsamında alınan 553 büyükbaş hayvanın telef olduğunu yönünde mesaj gönderdi. Mesajı doğrulayan şirket yetkilileri, üyelerine gönderdikleri mesajda üretim durduğu için kar paylarının şu an ödenmeyeceğini belirttiklerini söyledi.

"ÜRETİME YENİDEN BAŞLAYIP KAR PAYLARINI ÖDEMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Karapınar'da, yem ve hayvancılık üzerinde faaliyet gösteren DKC Hayvancılık adlı şirket, yaklaşık 1,5 yıl önce çok ortaklı olarak Sütbank adlı bir sistem oluşturdu. Sisteme katılmak isteyen üyeler, damızlık hayvan alımı için para yatırıp, yatırdıkları miktar oranından pay sahibi olup yılın 10 ayındaki süt satışından kar payı almaya başladı. DKC Hayvancılık şirketi, bir süre önce Sütbank sistemi üyelerine ortaklık kapsamındaki 553 büyükbaş hayvanın öldüğü yönünde mesaj gönderdi. Üyelerine mesaj gönderdiklerini doğrulayan şirket yetkilileri, "Yanlış ilaçlama sonucu 553 adet hayvanımız telef oldu. Bunun üzerine üyelere 553 adet hayvanın telef olduğunu, üretimin durduğunu ve bu nedenle kar paylarının ödenmeyeceğini duyurduk. Üretime 6 ay ya da 1 yıl içinde yeniden başlayıp kar paylarını ödemeye devam edeceğiz. Şirketin borçlarını da ödemeye devam ediyoruz. Ortaklıktan çıkmak isteyen kişilere de paralarını en kısa sürede iade edeceğiz" dedi.

ŞİRKET SAHİBİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bazı Sütbank mağdurların, dolandırıldıkları yönündeki şikayeti üzerine şirket sahibi A.D. hakkında Karapınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Karapınar'da 10'un üzerinde çiftliğinde Sütbank sistemiyle faaliyet gösterildiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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