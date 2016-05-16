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batan ingiliz devini türk işadamı kurtaracak

BATAN İNGİLİZ DEVİNİ TÜRK İŞADAMI KURTARACAK

İngiltere'nin en büyük perakende şirketlerinden olan ve iki hafta önce kayyuma devredilen 88 yıllık British Home Stores'a (BHS) bir Türk işadamı talip oldu.

Tarih : 16 Mayıs 2016, 10:22
Puan Ver : Batan İngiliz Devini Türk İşadamı Kurtaracak(9/10)6


İşadamı Cafer Mahiroğlu, İngiltere'nin en büyük kadın giyim devlerinden Select'i de 2007 yılında satın alarak batmaktan kurtarmıştı. Günlerdir İngiltere ve Avrupa medyasını meşgul eden BHS, mali açıdan yönetilemeyecek hale gelince nisan ayının son haftasında kayyuma devredilmişti.



İngiltere Parlamentosu'nda da tartışma konusu olan şirketin batması halinde binlerce çalışanı işsiz kalacak. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan çelik sektöründeki krizle birlikte binlerce çalışanın işini kaybetme olasılığı doğmuştu. Kapalı zarf usulü ile satışa çıkarılan ve yeni sahibini arayan firmaya talip olan Sivaslı Türk işadamı Cafer Mahiroğlu, IKEA ile yarışıyor. Yarışa katılan firmalardan 30'u daha önce elenmişti.








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