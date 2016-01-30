

Bursaspor Pablo Martin Batalla konusunda en büyük engel durumundaki vergi borcunda sorunu çözdü. Başkan Ali Ay dün vergi dairesine giderek gerekli tüm prosedürleri yerine getirdi.







Başkan Ali Ay, “Vergi işini hallettik. Bu demek oluyor ki; Batalla ile sözleşme yapabileceğiz” dedi. Borcu yoktur belgesini alan Bursaspor yönetimi transferi bitirmek için Çin Kulübü Beijing Guoan'la gerekli yazışmaları başlattı.







İki ülke arasındaki saat farkı nedeniyle Çin'den onay yazısı gece geç saatlerde Bursaspor'a ulaştı. Daha önce 2,5 yıllık el sıkışılan Pablo Martin Batalla konusunda Bursaspor Türkiye Futbol Federasyonu'na lisans başvurusu yaptı. Batalla ile bugün Özlüce Tesisleri'nde düzenlenecek törenle resmi sözleşme imzalanacak.







Bursaspor'un yanındayız







Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulunu ziyaret etti.







Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada Dündar, Bursaspor'un bu kent için çok önemli bir değer olduğunu ve her zaman ihtiyaç duyulduğunda Belediye olarak Bursaspor'un yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini belirtti.







Başkan Ali Ay ise ziyarette yaptığı açıklamada Bursaspor'un vergi borcuyla olan sorununu çözdüklerinin müjdesini verdi. Ay, “Ocak ayında tam hesaplamadım ama 25 milyon TL gibi bir rakamla geçirdik. Şubat ayında 23 milyon, mart ayında da 26 milyon TL ödememiz var” dedi.