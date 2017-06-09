BAŞVURAN CEZA, FAİZ VE HACİZDEN KURTULACAK
Vergi ve prim borcu için çıkarılan Torba Yasa'dan yararlanmak için süre azalıyor.
Geçen yıl çıkan vergi ve prim affından yararlanmayanlarla, 1 Temmuz 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında borcu birikenlere yönelik yeni bir düzenleme yapıldı. Bununla ilgili Torba Yasa, 27 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre Maliye'nin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da affın nasıl uygulanacağıyla ilgili detayları paylaştı.
HANGİ BORÇLAR DAHİL
Sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, idari para cezası, eksik yatan sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları yapılandırma kapsamında olacak. Borçlarını yapılandıranlar pirim teşviklerinden yararlanacak, icra takibinden kurtulacak. İlk taksidi ödeyen ‘borcu yoktur' yazısı alabilecek.
kaynak:haber7
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