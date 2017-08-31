BAŞSAVCILIK İZMİR'DEKİ PATLAMANIN SEBEBİNİ AÇIKLADI: EL YAPIMI BOMBA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca'da cezaevi servisinin geçişi sırasında yapılan saldırının, çöp konteynerine bırakılan el yapımı bombayla gerçekleştirildiğini açıkladı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca ilçesinde cezaevi servisinin geçişi sırasındaki saldırının, çöp konteynerine bırakılan el yapımı bombayla gerçekleştirildiğini bildirdi.
EL YAPIMI BOMBA PATLADI
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmir Buca Kırıklar Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görevli personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında el yapımı bombanın patlatıldığı belirtildi.
YARALILARDAN 6'SI AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ
Ahmet Piriştina Bulvarı 1401 Sokak mevkisinde çöp konteynerine bırakılan el yapımı bombanın saat 08.01'de patlatılması sonucu bir servis şoförü ve 6 kurum personeli olmak üzere 7 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Hain saldırı sonrasında yaralılar olay yerine en yakın hastanelere kaldırılmış olup 6'sı ayakta gerekli tetkik ve tedavileri yapılarak taburcu edilmiştir. Ayağından yaralanan bir personelimiz ise ameliyata alınmıştır. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır."
Kaynak: haberinburada
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