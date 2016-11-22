

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Geveri hakkında 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından dava açılarak ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapsi istendi.



4 SAYFALIK İDDİANAME



Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Van Milletvekili Adem Geveri'nin 2015 yılının 28 Eylül, 18 Mart ve 27 Nisan tarihlerinde yaptığı konuşmaları ile ilgili Van Cumhurilet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, 4 sayfalık bir iddianame hazırladı. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Milletvekili Geveri'ye ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıl ağırlaştırılmış hapis istendi.



PKK PROPAGANDASI YAPTI



PKK terör örgütünün yapısı ve eylemlerinin de yazıldığı iddinamede Geveri'nin 18 Mart, 27 Nisan ve 28 Eylül 2015 tarihlerinde yaptığı konuşmalara da yer verildi. Geveri'nin bu tarihlerde yaptığı konuşmalarda terör örgütünün propagandasını yaptığı, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmaya yönelik sözler kullandığı ve PKK terör örgütünün şiddet eylemlerini överek terör örgütü propagandası suçunu işlediği belirtildi. İddianamede, Geveri'nin konuşmalarının ele alındığında, PKK terör örgütünün amacı için hareket ettiği, terör örgütüne üyelik faaliyeti yürüttüğü neticesine varıldığı ifade edildi.







kaynak:sabah