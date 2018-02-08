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Başsavcılık, Boydak Holding Şirketlerine El Koyma Talebinde Bulundu
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Başsavcılık, Boydak Holding Şirketlerine El Koyma Talebinde Bulundu

BAŞSAVCILIK, BOYDAK HOLDİNG ŞİRKETLERİNE EL KOYMA TALEBİNDE BULUNDU

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, yöneticileri FETÖ soruşturması kapsamında örgüte finans sağlamak suçlamasıyla yargılanan Boydak Holding şirketlerine, el konulması talebinde bulundu.

Tarih : 08 Şubat 2018, 17:20
Puan Ver : Başsavcılık, Boydak Holding Şirketlerine El Koyma Talebinde Bulundu(6/10)2

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Boydak Holding yöneticileri Hacı, Memduh, Mustafa ve Şükrü Boydak'ın da aralarında bulunduğu sanıkların yargılandığı dava kapsamında, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporları doğrultusunda 2. Ağır Ceza Mahkemesine talep yazısı gönderdi. Talep yazısında Boydak Holding ve bağlı şirketlerde resmi muhasebe programı SAP dışında "Logo Unity" isimli muhasebe programının kullanıldığı, iki farklı muhasebe kaydının tespit edildiği vurgulandı.

MUHASEBE KAYITLARI KAPALI DEVRE

Holding bünyesindeki "Merkez Çelik" isimli şirketle irtibatlı serverlara bağlı tutulan bu kayıtların, iki farklı ve birbiriyle bağlantılı dizüstü bilgisayara yedeklendiği ve daha sonra imha edildiği belirtilen talepte, şu ifadelere yer verildi:

"İkinci ve üçüncü muhasebe kaydının kapalı devre sistemi içinde laptoplar üzerinde tutulmaya devam edildiğinin anlaşıldığı, bu ikinci ve üçüncü kayda ilişkin fiziki evrakın, sanık Mustafa Boydak'ın talimatı ile Merkez Çelik AŞ'nin kazan dairesinde imha edildiği, her iki laptopun soruşturma ve kovuşturma sürecinde saklandığı, ikinci ve üçüncü kayıt dışı kayıtların gizlenmesi konusunda finans departmanında çalışan kişilere karşı yoğun bir baskı uygulandığı, bu şekilde eylemlerin ve terör örgütüne yardımların gizlenmeye çalışıldığı tespit edilmiştir."

ARAMA TARAMA MESULÜ

"FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan ByLock kullanıcısı İlker Duymaz'ın, örgüt içinde "arama tarama mesulü (ATM)" olarak örgütten aldığı talimatla arama tarama faaliyeti gerçekleştirdiği ifade edilen talep yazısında, Duymaz'ın bu kapsamda Hacı Boydak'ın iş yerinde arama, tarama ve silme işlemi yaptığının anlaşıldığı bildirildi. Tespitlerle ilgili MASAK raporlarının da mahkemeye sunulacağı belirtilen talep yazısında, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

VERİLER İMHA EDİLDİ

"Yukarıdaki bilgi, belge ve MASAK raporlarına göre, kayyumluk yetkileri TMSF'ye (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) devredilen Boydak Holding ve bağlı şirketlerde resmi muhasebe kayıtları dışında gayriresmi ikinci ve üçüncü muhasebe kayıtlarının gizlice ve kapalı devre sistemi içinde tutulduğunun tespit edildiği, sanıkların talimatıyla bu gayriresmi muhasebe kayıtlarının tutulduğu dijital verilerin ve fiziki evrakın imha edildiği, bu şekilde bir kısım verilere ulaşma imkanının engellendiği, örgüt tarafından görevlendirilen ve örgüt içinde ATM olarak görev alan İlker Duymaz'ın da talimatla bazı verileri imha ettiğinin anlaşıldığından, resmi kayıtlar ve gayriresmi kayıtlara göre soyismi Boydak olan sanıkların ve kayyumluk yetkileri TMSF"ye devredilen Boydak Holding ve bağlı şirketlerin birlikte, sistematik ve organize bir çaba içinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı/ilintili yapıların finansmanı için fon aktarımında bulundukları anlaşıldığından, kayyumluk yetkileri TMSF'ye devredilen Boydak Holding ve bağlı şirketlerin TCK'nin 54/6 maddesi uyarınca müsaderesine (bir şeyin mülkiyetinin devlete geçmesini sonuçlayan bir yaptırım) karar verilmesi, kamu adına talep olunur."

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 18 Ağustos 2016'da Kayseri 2. Sulh Ceza Mahkemesince, Boydak Holding'e kayyum atanmasına karar verilmiş, 5 Eylül 2016'da aynı mahkeme kararıyla kayyumluk yetkileri TMSF'ye devredilmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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