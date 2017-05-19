BAŞSAVCI'DAN SÖZCÜ GAZETESİNE OPERASYON AÇIKLAMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan Sözcü gazetesine operasyon açıklaması geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Sözcü Gazetesine yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Operasyon bilgisini doğrulayan Fidan, "Sözcü gazetesinin yöneticileri hakkında. Şu anda zaten firari. Hakkında yakalama var. Gözaltı var. Soruşturma işlemleri devam ediyor" dedi.
Kimler hakkında işlem yapıldığı sorusuna da Fidan, "Sadece patronu ve birkaç çalışanı" karşılığını verdi.
kaynak:sabah
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