

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içerisinde olduğu makam aracına, 64 DL 821 plakalı kamyon çarptı. Başsavcı Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybederken, bir koruma polisi de ağır yaralandı.



Olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirilirken, Denizli Valisi'nin de olay yerinde inceleme yaptığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







kaynak:hürriyet