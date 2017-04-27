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BASS: ABD. TÜRKİYE'NİN BAŞARILI OLMASINI İSTİYOR


BASS: ABD. TÜRKİYE'NİN BAŞARILI OLMASINI İSTİYOR
Tarih : 27 Nisan 2017, 11:42
Puan Ver : Bass: Abd. Türkiye'nin Başarılı Olmasını İstiyor(6/10)4


ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Atlantik Konseyi İstanbul Zirvesi 2017'nin açılış programına katıldı. Programın açılışında konuşan Bass, son zirvenin 18 ay önce yine İstanbul'da yapıldığını söyleyerek bu süreçte ABD, Avrupa ve Türkiye'nin ilişkilerinde değişiklikler meydana geldiğini söyledi. Bass, özellikle medyada sıklıkla gündeme gelen bu durumun herkesin birbirine ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya koyduğunu belirtti. ABD'nin Türkiye'nin başarılı olmasını istediğini söyleyen Bass, “Bir arada çalışabildiğimiz zaman hepimiz daha kuvvetliyiz.



Ancak o zaman aynı yöne gider ve bu üç bölgedeki zorluklarla baş edebiliriz. Bunu görmeyebilirsiniz ama gerçek şu ki ABD Türkiye'nin başarılı olmasını istiyor. Türkiye'nin güçlü olması, huzurlu olması, barışçıl olması, müreffeh ve demokratik olması çok açık bir şekilde bizim ulusal çıkarımıza. Bu toplumda veya çevredeki ülkelerde herkese yardımcı olmaya çalışıldığında tabii ki bazı zorluklar var. Ancak gelecekte bu gerçeği başaracağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.  Bass sözlerine şöyle devam etti: "Biraz farklılıklarımız var tabii. Bunlarla nasıl başa çıktığımız ve üzerinde çalıştığımız hedeflerin yakın olduğunu anlamak, aynı yönde ilerlemek, Türk dostlarımızın gelecekteki Türkiye için kendi vizyonlarını gerçekleştirmeleri açısından başarılı olmasına yardımcı olmak, diplomaside yaptığımız şeyin çok önemli bir parçası".

 



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Bass  Abd  Türkiye  Nin  Başarılı  Olmasını  İstiyor    haber

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