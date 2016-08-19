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'başörtülü ve etekli' erkek, polisi alarma geçirdi

'BAŞÖRTÜLÜ VE ETEKLİ' ERKEK, POLİSİ ALARMA GEÇİRDİ

Antalya'da, yolda yürürken durumundan şüphelenilen "başörtülü ve etekli" erkek, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Daire Başkanlığı önünde nöbet tutan güvenlik görevlileri tarafından yakalandı.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 09:13
Puan Ver : 'başörtülü Ve Etekli' Erkek, Polisi Alarma Geçirdi(0/10)


İhbar üzerine, çok sayıda polis ekibi daire başkanlığının bulunduğu caddede çalışma başlattı. Etek ve başörtüsü bulunan kişi, söz konusu bina önünde nöbet tutan güvenlik görevlilerince yakalandı.



Güvenlik görevlilerince kimliğinin Y.Ş. (42) olduğu belirlenen bu kişi, daire başkanlığı önüne gelen polis ekiplerine teslim edildi.








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