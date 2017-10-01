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Başörtülü Kadına Önce Omuz Sonra Yumruk Atan Saldırgan, Tıp Öğrencisi Çıktı!

BAŞÖRTÜLÜ KADINA ÖNCE OMUZ SONRA YUMRUK ATAN SALDIRGAN, TIP ÖĞRENCİSİ ÇIKTI!

İstanbul Ataşehir'de yolda yürüdüğü esnada, A.Ç. isimli kadına önce omuz sonra yumruk atarak kayıplara karışan saldırgan yakalandı. Saldırganın, tıp öğrencisi olduğu ortaya çıktı.

Tarih : 01 Ekim 2017, 21:40
Puan Ver : Başörtülü Kadına Önce Omuz Sonra Yumruk Atan Saldırgan, Tıp Öğrencisi Çıktı!(7/10)3

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırının faili yakalandı. İstanbul Ataşehir'de yolda yürüdüğü esnada, A.Ç. isimli kadına önce omuz sonra yumruk atarak kayıplara karışan saldırganın tıp fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Hakan D. olduğu belirlendi.

KADINA ÖNCE OMUZ SONRA YUMRUK ATMIŞTI

Olay, Ataşehir'de 29 Eylül tarihinde meydana gelmiş, yolda yürüyen 27 yaşındaki A.Ç. isimli kadına bir şahıs önce omuz ardından yumruk atmıştı. Yaşanan bu saldırı anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti. Olaydan sonra ise saldırıya uğrayan A.Ç.'nin polise verdiği ifadede ise, evine gittiği sırada siyah saçlı, kirli sakallı, beyaz tenli bir erkeğin kendisine çarptığını söyleyerek, "Yavaş olur musunuz?" dedim. O da bana, "Sen bana nasıl böyle bir şey dersin" dedi ve beni omuzlarımdan yere itti, yere düşürdü. Bir müddet yerde kaldım" dediği öğrenildi.

SALDIRGAN TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

Olaydan sonra polis ekipleri kayıplara karışan şüpheli şahsı belirlemek için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı mahallenin yakın yerlerindeki 20'den fazla güvenlik kamerasını inceledikten sonra şüphelinin tıp fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Hakan D. olduğunu belirledi. Yapılan incelemeler sonrasında yeri belirlenen Hakan D. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ataşehir Asayiş Büro Amirliğine götürülen Hakan D.'nin sorgusu sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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