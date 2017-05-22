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basma düzenekli el yapımı patlayıcı imha edildi

BASMA DÜZENEKLİ EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi kırsal alanda bulunan 3 odalı bir mağarada, 4 piknik tüpüyle 20 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu

Tarih : 22 Mayıs 2017, 17:06
Puan Ver : Basma Düzenekli El Yapımı Patlayıcı İmha Edildi(7/10)6


Silvan İlçesi'nde 20 Mayıs tarihinde başlanan Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Metin Uysal Operasyonu kapsamında bulunan 3 odalı bir mağarada 7 jelikan bidon içerisinde, 260 kilo muhtelif yiyecek ile 4 piknik tüpü ve 20 kilo amonyum nitrat ile güçlendirilmiş 1 basma düzenekli el yapımı patlayıcı bulundu.



 



kaynak:sabah








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