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başlık parası ile eşcinsellik evlilik yaptılar

BAŞLIK PARASI İLE EŞCİNSELLİK EVLİLİK YAPTILAR

Tayland'ın Kuzeydoğusundaki Khon Kaen şehrinde ilk kez başlık parası vererek iki erkeğin evlendiği eşcinsel bir evlilik gerçekleşti.

Tarih : 12 Temmuz 2015, 10:35
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Choengchai Plubpiboon (42) ve Uthane Korasing (30) adlı iki erkek evlenmeye karar verdiler.



Yaşı daha büyük olduğu için Plubpiboon, Tayland gelenek ve göreneklerine göre damat tarafının yerine getirmesi gereken her şeyi, başlık parası da dahil olmak üzere gerçekleştirdi.



Kendisinden 12 yaş daha küçük olan erkek ile evlenmek için Korasing ailesine 33 bin dolar ve 10 cumhuriyet altını verdi.



Tayland'da en son 22 Mayıs 2014 darbesinden önce eşcinsel evlilik için bir yasa tasarısı hükümete sunulmuştu ama darbe sonrası sonucun ne olduğu bilinmiyor.



Tasarıya göre 20 yaş ve üzeri akraba olmayan eşcinsel iki Tay vatandaş birbirleriyle bekar olduklarını ispatladıkları takdirde evlenebilecekler.



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Etiketler: Başlık  Parası  İle  Eşcinsellik  Evlilik  Yaptılar    haber

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