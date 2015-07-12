

Choengchai Plubpiboon (42) ve Uthane Korasing (30) adlı iki erkek evlenmeye karar verdiler.







Yaşı daha büyük olduğu için Plubpiboon, Tayland gelenek ve göreneklerine göre damat tarafının yerine getirmesi gereken her şeyi, başlık parası da dahil olmak üzere gerçekleştirdi.







Kendisinden 12 yaş daha küçük olan erkek ile evlenmek için Korasing ailesine 33 bin dolar ve 10 cumhuriyet altını verdi.







Tayland'da en son 22 Mayıs 2014 darbesinden önce eşcinsel evlilik için bir yasa tasarısı hükümete sunulmuştu ama darbe sonrası sonucun ne olduğu bilinmiyor.







Tasarıya göre 20 yaş ve üzeri akraba olmayan eşcinsel iki Tay vatandaş birbirleriyle bekar olduklarını ispatladıkları takdirde evlenebilecekler.







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