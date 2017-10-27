Galatasaray Eski Başkanı Polat, Adaylık Kararını Verdi
Yılbaşı Tatili Turizm Sektörünü Hareketlendirdi
Bankalar 3 Ay İçinde 2 Milyarlık Alacağını Sattı
Kadıköy'ün Önde Gelen Mahallelerinde Konut Fiyatları Düştü
Litecoin'in Kurucusu Bütün Litecoin'lerini Sattı
Portekiz Basını: Beşiktaş, Ara Transferde Benficalı Rafa Silva'yı Transfer Edecek
Efsane Futbolcu, Benden Bu Kadar Dedi
Fetö'cü Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaret Ettiği İçin Yargılanacak
Akaryakıt İstasyonlarında Mesafe Kısıtlaması İstihdama Engel Oluyor
Dursun Özbek: Devre Arasına Kadar Takımın Başına Biri Gelecek
Çavuşoğlu: İran Ve Azerbaycan'dan Doğal Gaz Ve Petrol İthalatını Artıracağız
Yeni Kimliklerin Dağıtımı 2017'de Bitecek Söylentisi, Vatandaşları Panikletti! Nüfus'a Koştular
Kadıköy'deki Kurbağalıdere Köprüsü Yenileniyor
Eski Galatasaraylı Amrabat'ın Rakibe Yumruğu Ortalığı Karıştırdı
Köy Evleri Sit Alanı İlan Edilince Halk Göç Etmek Zorunda Kaldı
Kanal İstanbul Projesinden 1,7 Milyar Metreküp Toprak Çıkarılacak
Mintay Tekstil 2016'dan Beri İflas Erteleme Bekliyor
Beymen Halka Arz Oluyor
İtalyan Devi Juventus, Cenk Tosun İçin Nabız Yokladı
Bir Tweet Bitcon'in Tepetaklak Etti! Tarihi Düşüş Yaşadı

Başlarından Yapışık Doğan İkizler 16 Saat Süren Ameliyatla Ayrıldı

BAŞLARINDAN YAPIŞIK DOĞAN İKİZLER 16 SAAT SÜREN AMELİYATLA AYRILDI

Başlarının üst kısmından birbirine yapışık doğan iki kardeş, türünün ilk örneği olan ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı.

Tarih : 27 Ekim 2017, 23:50
Puan Ver : Başlarından Yapışık Doğan İkizler 16 Saat Süren Ameliyatla Ayrıldı(9/10)5

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, cerrahlar başlarının üst kısmından birbirine yapışık doğan ikizleri ayırmayı başardı. 2 yaşındaki Jaga ve Kalia, 16 saatlik ameliyatın ardından ayrılırken, doktorlar ikizleri yoğun bakıma aldı.

AMELİYAT BİR İLK

Bir devlet hastanesindeki, türünün ilk örneği olan ameliyatı 30 doktordan oluşan bir ekip yaptı. Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletindeki bir köyden gelen erkek ikizlerde görülen durum "kranyopagus" olarak biliniyor.

3 MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

İkizlerin, ortak damarları ve beyin dokuları olduğu belirtildi. Bu, 3 milyon doğumda bir görülen bir durum. Benzer durumdaki ikizlerin yüzde 50'si de doğumlarından sonraki 24 saat içinde ölüyor.

İLK 18 GÜN ÖNEMLİ

Ameliyat ekibinden Doktor Randeep Gulia, "Önümüzdeki 18 gün ameliyatın başarılı geçip geçmediğini anlamak açısından çok önemli" dedi. Beyin cerrahı A. K. Mahamatra da, "Her iki çocukta başka sağlık sorunları var. Jaga'nın kalbi, Kalia'nın da böbreği sorunlu. Başta Jaga daha sağlıklıydı ama sonra durumu kötüleşti. Şu anda Kalia daha iyi" diye konuştu.

KAFATASLARINI ŞEKİLLENDİRMEK EN ZORU

Doktorlar, ameliyatın en zor tarafının her iki çocuğun da kafasında büyük delikler olduğu için bu boşlukları örtecek deri bulmak olduğunu söyledi. Plastik Cerrah Maneesh Singhal, "İkizler hayatta kalmayı başarırsa, bir sonraki adım kafataslarını yeniden şekillendirmek olacak" dedi.

İkizlerin 28 Ağustos'ta yapılan ilk ameliyatında doktorlar, beyinden kalbe kanı geri taşıyan ortak damarları bypass etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Başlarından  Yapışık  Doğan  İkizler  16  Saat  Süren  Ameliyatla  Ayrıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER