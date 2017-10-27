BAŞLARINDAN YAPIŞIK DOĞAN İKİZLER 16 SAAT SÜREN AMELİYATLA AYRILDI
Başlarının üst kısmından birbirine yapışık doğan iki kardeş, türünün ilk örneği olan ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, cerrahlar başlarının üst kısmından birbirine yapışık doğan ikizleri ayırmayı başardı. 2 yaşındaki Jaga ve Kalia, 16 saatlik ameliyatın ardından ayrılırken, doktorlar ikizleri yoğun bakıma aldı.
AMELİYAT BİR İLK
Bir devlet hastanesindeki, türünün ilk örneği olan ameliyatı 30 doktordan oluşan bir ekip yaptı. Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletindeki bir köyden gelen erkek ikizlerde görülen durum "kranyopagus" olarak biliniyor.
3 MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR
İkizlerin, ortak damarları ve beyin dokuları olduğu belirtildi. Bu, 3 milyon doğumda bir görülen bir durum. Benzer durumdaki ikizlerin yüzde 50'si de doğumlarından sonraki 24 saat içinde ölüyor.
İLK 18 GÜN ÖNEMLİ
Ameliyat ekibinden Doktor Randeep Gulia, "Önümüzdeki 18 gün ameliyatın başarılı geçip geçmediğini anlamak açısından çok önemli" dedi. Beyin cerrahı A. K. Mahamatra da, "Her iki çocukta başka sağlık sorunları var. Jaga'nın kalbi, Kalia'nın da böbreği sorunlu. Başta Jaga daha sağlıklıydı ama sonra durumu kötüleşti. Şu anda Kalia daha iyi" diye konuştu.
KAFATASLARINI ŞEKİLLENDİRMEK EN ZORU
Doktorlar, ameliyatın en zor tarafının her iki çocuğun da kafasında büyük delikler olduğu için bu boşlukları örtecek deri bulmak olduğunu söyledi. Plastik Cerrah Maneesh Singhal, "İkizler hayatta kalmayı başarırsa, bir sonraki adım kafataslarını yeniden şekillendirmek olacak" dedi.
İkizlerin 28 Ağustos'ta yapılan ilk ameliyatında doktorlar, beyinden kalbe kanı geri taşıyan ortak damarları bypass etmişti.
Kaynak: haberinburada
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