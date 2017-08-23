BASKINLAR ARTINCA TAKTİK DEĞİŞTİRDİLER! İŞTE YENİ NUMARALARI
Mersin'de bir derneğe düzenlenen kumar operasyonunda tombala oynayan 59 kişi suçüstü yakalandı. Tombala oynatanlar, polis baskınında hemen delilleri yok etmek için sayıların yer aldığı pulları kağıttan yapmaları dikkat çekti.
POLİSTEN BASKIN
Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesi, Çankaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren 'Mersin Kimene Yarenler Kültür Derneğinde kumar oynatıldığının bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bölgeyi izlemeye aldı. Yapılan çalışmalar ve izleme neticesinde içeride kumar oynandığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.
59 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Operasyonda 59 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı. Operasyonda değişik renklerde tombala çekiliş kartı, tombala kapama pulu, 1 adet projeksiyon ele geçirildi. 59 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince kişi başı 227 TL olmak üzere 13 bin 399 lira ceza kesildi. 5 kişi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı.
TAKTİK DEĞİŞTİRDİLER
Son dönemlerde jandarma ve polis ekiplerinin tombala oynayanlara yönelik operasyonlarının artmasından dolayı oynatan şahıslarda farklı yöntemler denemeye başladı. Son operasyonda tombala oynatanlar, polis baskınında hemen delilleri yok etmek için sayıların yer aldığı pulları kağıttan yapmaları dikkat çekti. Ayrıca şahıslar kumar oynattıkları yerin kapısının koç boynuzu veya başka bir şeyle kırılmasını engellemek için de kapı arkasına duvarın içine giren demirler attıkları görüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLEN 5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Emniyet müdürlüğünde ifadeleri alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 4'ü yurt dışı yasağı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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