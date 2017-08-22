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Baskın İçin Gittiği Evde Hırsızlık Yapan Polis, Görevden Uzaklaştırıldı

BASKIN İÇİN GİTTİĞİ EVDE HIRSIZLIK YAPAN POLİS, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada gündem olan paylaşımda, operasyon sırasında hırsızlık yaptığı görülen polisin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Tarih : 22 Ağustos 2017, 22:40
Puan Ver : Baskın İçin Gittiği Evde Hırsızlık Yapan Polis, Görevden Uzaklaştırıldı(8/10)4

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler için Manisa Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Operasyon sırasında, arama yapılan evden hırsızlık yaptığı görülen polis için karar verildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklama şöyle:

GÖRÜNTÜDEKİ POLİS, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Sosyal medyada Manisa Polisi hakkında çıkan birtakım haberler ile ilgili olayın gerçekleştiği 5 Eylül 2016 tarihinde tespit edilen personel hakkında görevden uzaklaştırma işlemi tesis edilmiş, ayrıca adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Halen idari soruşturması Polis Başmüfettişlerince takip edilmekte, adli yargılanması ise ilgili ceza mahkemesinde devam etmektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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