BAŞKENTTEKİ FETÖ SORUŞTURMASI
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan eski Kurmay Albay Ahsen Süren, eski Teğmen İsa Çon ve eski öğretmen Bahattin Çelik tutuklandı.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar