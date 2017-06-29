Zonguldak'ta 9 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Başkent'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı
Eşini Öldürüp İntihar Etti
Ege Deniz'nde Korkutan Deprem
Bu Yolu 1 Saat 11 Dakikadan Önce Geçen Yandı
Beşiktaş Uefa'dan Ceza Alırsa...
Macion Galatasaray'la Anlaştığını Duyurdu
Şenol Güneş'in Yardımcısı Belli Oluyor
Fernandao'nun Test Sonuçları Şoke Etti!
Beşiktaş'ta Yollarına Servet Dökülen Pepe Bekleniyor
Michael Jackson'ın Ölümüyle İlgili Büyük Sır
Termomineralli Sular, Deri Sağlığına Katkıda Bulunuyor!
Genç Kadın Hayat Arkadaşını Sevgilisi İle Birlikte Öldürdü
İtalya Ab'ye Rest Çekti! Limanları Kapatırız
Bankalar 500 Euro'yu Kabul Etmiyor
Kulağından Arı Soktu, Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
Gchat Devri Kapandı
Evernote, Hangi Mobil Platformlardan Çekiliyor?
Samsung Galaxy Stellar 2 Sızdırıldı
Yeni Nokia 3310 Dayanıklılık Testinde

BAŞKENT'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI


BAŞKENT'TE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI
Tarih : 29 Haziran 2017, 10:48
Puan Ver : Başkent'te Zincirleme Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı(6/10)8


Ankara'da çevre yolu üzerinde seyreden 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat gece saatlerinde Altındağ'da meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre; Baraj Mahallesi Çevre Yolu üzerinde İstanbul istikametinde seyreden 06 DT 3444, 34 BPA 03 ve 06 FEK 86 plakalı otomobiller, Çubuk Barajı Köprüsü'nün 300 metre ilerisinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri üzerine arka arkaya çarpıştı. 06 FEK 86 plakalı otomobil çarpışmanın şiddetiyle taklalar atarak yol kenarına devrilirken, diğer iki otomobil de demir bariyerlere çarparak, boş araziye uçtu. Kazanın etkisiyle 3 otomobilde hurdaya dönerken, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.



 



 



kaynak:haberler

 








Etiketler: Başkent  Te  Zincirleme  Trafik  Kazası  3  Ölü  4  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER