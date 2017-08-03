BAŞKENT'TE YANGIN PANİĞİ! SANAYİ BÖLGESİNDE ÇIKAN YANGIN HALA SÖNDÜRÜLEMEDİ
Ankara'da akşam saatlerinde sanayi bölgesinde çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını sürdürme çalışmaları devam ederken, çevredeki evler tahliye edildi.
Kağıt atık fabrikasında çıktığı belirlenen yangına itfaiye erleri müdahale etmekte güçlük çekerken rüzgar, yangının büyüyerek çevreye sıçramasına neden oldu.
ATIK KAĞIT DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI
Akşam saatlerinde Yenimahalle'de Yakacık'ta Hurdacılar Sanayi Sitesi içinde bulunan 2 atık kağıt deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
ARDI ARDINA PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler kısa sürede çevredeki otluk alana yayıldı. Kağıt depolarının içinden ardı ardına patlama sesleri duyuldu.
DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ
Alandan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.
İTFAİYE ERLERİ YANGINA MÜDAHALEDE ZORLUK YAŞADI
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri alevlere müdahale etmekte güçlük yaşadı.
ÇEVREDEKİ EVLER TAHLİYE EDİLDİ
Hızla yayılan alevlerin civardaki gecekondulara sıçrama ihtimaline karşı evler tahliye edildi. İtfaiye erlerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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