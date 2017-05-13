BAŞKENT'TE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.
Burhan G. idaresindeki 54 B 1901 plakalı araç, Keçiören 1011 kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Salih A'ya çarptı. Takla atan araç, ardından Haluk Ç. yönetimindeki 06 ED 2704 plakalı araçla ve Fahri Ö'nün kullandığı 06 ED 5271 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada, Suriye uyruklu Salih A. ile Burhan G. ağır yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
kaynak:haberler
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