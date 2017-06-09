

Ankara'da sokak ortasında çıkan çatışmada, şahısların birbirine pompalı tüfek, tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş etmesi sonucu 3 kişi ağır yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Altındağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Bayram-ı Veli Mahallesi Uzunyol Sokak üzerinde bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çatışma çıktı. Pompalı tüfek, tabanca ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada, Gülabi G., Mehmet Ali G. ve ismi öğrenilemeyen bir Suriyeli ağır yaralandı. 3 kişinin kanlar içinde yerde kaldığını gören diğer şahıslar, gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı.







Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, olayı polis ekiplerine bildirdi. Alana kısa sürede çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, ambulansla tedavi edilmek üzere Dışkapı Yıldırım Beyazıt Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için alarma geçti. Olay yerini şerit çekerek kapatan polis ekipleri, civardaki mermi kovanlarını topladı. Çatışma esnasında şahısların rastgele açtığı ateşten çevredeki ev ve araçlar da hasar gördü.







Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.







kaynak:haberler