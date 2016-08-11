Ankara'da Umut Y. isimli vatandaş, evinin önünde çıplak halde ve tabancayla vurulmuş olarak bulundu.



Çankaya Çiğdem Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Umut Y. isimli kişi, evinin önünde çıplak halde ve tabancayla vurulmuş olarak bulundu.







SABAHA KARŞI SİLAH SESLERİ DUYULDU, ÇIPLAK HALDE CESEDİ BULUNDU







Olay; saat 04.30 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çiğdem Mahallesi 1590 sokakta bulunan 53 numaralı evin önünden silah sesleri duyuldu. Bölgeye gelen mahalle sakinleri evinin önünde çıplak halde yatan Umut Y.'nin cansız bedeni ile karşılaştı.