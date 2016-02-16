BAŞKENT'TE ŞOK! 2 GENÇ AVM'DEN ATLAYIP İNTİHAR ETTİ!
Ankara Kızılay'da bir AVM'nin 8. katından düşen biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, şahısların el ele tutuşup atladıklarını kaydetti.
Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple biri kadın 2 kişi binanın sekizinci katından düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık görevlileri düşen iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
El ele tutuşarak atladıklarını belirten görgü tanığı Cem isimli şahıs, "El ele tutuşarak yere atladılar. Burada ne yapıyorlar demeye kalmadan atladılar. Düşerken ışıklara çarptılar ve ayrıldılar. Yani bilerek atladılar. Gençlerdi. Hatta düşerken de çantasını aşağıya bırakıp atladılar.” dedi.
Bir başka görgü tanığı ise şunları söyledi, "Yukardan pat diye ses geldi, baktım önümdeler. Yanıma düştüler." ifadelerini kullandı.
Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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