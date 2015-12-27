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BAŞKENT'TE SİSLİ GECE! KAZA ÜSTÜNE KAZA!


BAŞKENT'TE SİSLİ GECE! KAZA ÜSTÜNE KAZA!
Tarih : 27 Aralık 2015, 11:42
Puan Ver : Başkent'te Sisli Gece! Kaza Üstüne Kaza!(7/10)9


İnönü Bulvarı üzerinde saat 00.45 sıralarında meydana gelen kazada, gizli buzlanma sebebiyle kontrolünü kaybeden 06 TB ... plakalı otomobile 22 B ... plakalı otomobil arkadan çarptı. 06 TB ... plakalı aracın ismi öğrenilemeyen sürücüsü ağır yaralandı. Vatandaşların yardımıyla otomobilinden çıkarılan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.








Etiketler: Başkent  Te  Sisli  Gece  Kaza  Üstüne  Kaza    haber

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