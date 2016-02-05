

Olay, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Beysukent Mahallesi'ndeki bir ara sokakta meydana geldi. Emlakçılıkla uğraşan Ali Kayum (60) evinden çıkıp, 06 BA 1845 plakalı aracına bindiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Bir otomobille gelen zanlılar, sürücü koltuğundaki Kayum'a kurşun yağdırdı. Ali Kayum, kafasına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar, geldikleri araçla hızla olay yerinden ayrıldı.







YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ



Silah sesleri üzerine kapıya çıkan evde çalışan hizmetliler, Ali Kayum'u otomobilde kanlar içinde buldu. Çalışanlar durumu hemen 112 Acil Servis ile polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay mahallinde yaptıkları iş adamını Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bir kurşun kafasına, 3 kurşun ise göğsüne isabet ettiği öğrenilen Ali Kayum hastanaye götürüldüğü sırada yolda yaşamını yitirdi.







EŞGALİ BELİRLENDİ



Polis ekipleri şahsın aracında ve çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Yapılan incelemede olay yerinde 6 adet boş kovan bulundu. Evin güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Polis, plakasını belirlediği araçtaki zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.