

ANKARA'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla yaralandı. Olay, Bahçelievler'deki Emek Mahallesi'nde bulunan 8'inci Cadde, 11'inci Sokak üzerinde yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Polis Merkezi yanında bulunan apartmanın içindeki bir dairede, aralarında husumet olduğu belirtilen Sercan A. ile Ramazan U. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan U. Sercan A.'yı bacağından silahla yaraladı.



Olayın ardından Ramazan U. aracına binerek, kayıplara karıştı. Sercan A. ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.







kaynak:haberler