Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

başkentte silahlı kavga; 1 yaralı

BAŞKENTTE SİLAHLI KAVGA; 1 YARALI

ANKARA'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla yaralandı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:43
Puan Ver : Başkentte Silahlı Kavga; 1 Yaralı(7/10)7


 ANKARA'da aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 2 kişi arasında çıkan kavgada, bir kişi silahla yaralandı. Olay, Bahçelievler'deki Emek Mahallesi'nde bulunan 8'inci Cadde, 11'inci Sokak üzerinde yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Polis Merkezi yanında bulunan apartmanın içindeki bir dairede, aralarında husumet olduğu belirtilen Sercan A. ile Ramazan U. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan U. Sercan A.'yı bacağından silahla yaraladı.



Olayın ardından Ramazan U. aracına binerek, kayıplara karıştı. Sercan A. ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Başkentte  Silahlı  Kavga;  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER