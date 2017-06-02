

Ankara'nın Sincan ilçesinde, sağanak nedeniyle bazı evlerde su baskınları yaşandı.







Sincan'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağa yakalanan vatandaşlar, alışveriş merkezleri ile metro girişlerinde yağışın geçmesini bekledi. Etkili sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.







Ertuğrulgazi Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı kısa süreli trafiğe kapatıldı. Belediye ekipleri, su tahliye çalışması yaptı.







Mahalledeki bazı evlerin zemin katlarındaki daireleri de su bastı.







kaynak:haberler