

Ankara'da polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki üç kişinin kalaşnikof silahlarla ateş açması sonucu bir polis yaralandı.







Alınan bilgiye göre, geçen hafta Esat Caddesi'nde gece kulübüne yönelik kalaşnikoflu saldırı sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Mamak ilçesi Şahap Gürler Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.







Şüpheli üç kişinin 06 AB 6115 plakalı otomobille kaçmaya çalıştığını fark eden polis ekipleri müdahalede bulundu. Bunun üzerine zanlılar polisin "dur" ihtarına uymayarak kalaşnikof silahlarla ateş etti. Açılan ilk ateş sonucu polis memuru Avni A. yaralandı.







Saldırganlar daha sonra yaya olarak gecekondu bölgesine kaçıp izlerini kaybettirdi.







Yaralı polis memuru Avni A, olay yerine gelen meslektaşları tarafından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.







Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.











kaynak:haberler