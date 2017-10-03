BAŞKENT'TE KALORİFER KAZANI BOMBA GİBİ PATLADI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI
Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinde kalorifer kazanı patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinin kalorifer kazanında meydana gelen patlama nedeniyle 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
KALORİFER KAZANI BOMBA GİBİ PATLADI
Olay, saat 12.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Ostim Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. 1158. Sokak'ta bulunan ve lastik satışı yapan bir iş yerinin kalorifer kazanı bilinmeyen bir nedenden dolayı bomba gibi patladı.
BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, İKİ İŞÇİ YARALANDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri, işçilerden Yılmaz K.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan 2 işçiyi tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ege Sallandı! Bodrum'da 4.2 Büyüklüğünde Deprem!
- Chp'nin Delege Seçiminde Kavga! Yumruklar Havada Uçuştu
- Trump'tan Tillerson'a Moron Cevabı: Iq Testi Yapalım, Kimin Kazanacağını Görürsünüz
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar