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Başkent'te Kalorifer Kazanı Bomba Gibi Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı

BAŞKENT'TE KALORİFER KAZANI BOMBA GİBİ PATLADI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinde kalorifer kazanı patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : Başkent'te Kalorifer Kazanı Bomba Gibi Patladı: 1 Ölü, 2 Yaralı(7/10)3

Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinin kalorifer kazanında meydana gelen patlama nedeniyle 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

KALORİFER KAZANI BOMBA GİBİ PATLADI

Olay, saat 12.30 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Ostim Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. 1158. Sokak'ta bulunan ve lastik satışı yapan bir iş yerinin kalorifer kazanı bilinmeyen bir nedenden dolayı bomba gibi patladı.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, İKİ İŞÇİ YARALANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi intikal etti. Sağlık ekipleri, işçilerden Yılmaz K.'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan 2 işçiyi tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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