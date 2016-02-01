

İddiaya göre, Ankara Batıkent'te hayvansever bir vatandaşın çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti. Kangal cinsi bir köpeği otomobilinin arkasına bağlayan bir kişi, hayvanı sokak sokak dolaştırdı. Yerde sürüklenen köpeği gören hayvanseverler polis ekiplerine haber verdi. Kısa bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Aracın hemen durduran ekipler, köpeğin iple boynundan otomobile bağlı olduğunu gördü. Hayvanseverlerin sürücüye yönelttiği köpeğe neden böyle davranıyorsunuz sorusuna, şahıs iddiaya göre, "Köpek benim değil mi istediğim gibi gezdiririm. Kangal cinsi köpeğimi Sivas'tan yeni getirttim. Bacakları açılsın diye bu şekilde yürütüyorum" dedi.







Sosyal medyada tepki alan fotoğrafla alakalı vatandaş, "Hayvana işkence yapılıyor. Toplu olarak bu adamı Orman ve Su İşleri Bakanlığına şikayet etmeliyiz" şeklinde yorumlar paylaştı. Polisin, şahıs hakkında tutanak tutarken, hayvanseverlerde köpeğe el konulup, barınağa teslim etmesini istediler.