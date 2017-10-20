Ankara'da CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi yakınlarında silahlı çatışma çıktı.

ETRAFA RASTGELE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

İsminin Hüseyin G. olduğu belirlenen saldırgan, hastane yakınlarındaki bir evin penceresinden uzun namlulu otomatik silahla etrafa ateş açmaya başladı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat ekibi sevk edildi.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Bir kişinin yaralanmasına neden olan Hüseyin G., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak öldürüldü.

Polis ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.

Kaynak: haberinburada