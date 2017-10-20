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BAŞKENT'TE HAREKETLİ ANLAR! POMPALI TÜFEKLE ETRAFA ATEŞ AÇAN SALDIRGAN ÖLDÜRÜLDÜ


Başkent'te Hareketli Anlar! Pompalı Tüfekle Etrafa Ateş Açan Saldırgan Öldürüldü
Tarih : 20 Ekim 2017, 19:20
Puan Ver : Başkent'te Hareketli Anlar! Pompalı Tüfekle Etrafa Ateş Açan Saldırgan Öldürüldü(7/10)3

Ankara'da CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi yakınlarında silahlı çatışma çıktı.

ETRAFA RASTGELE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

İsminin Hüseyin G. olduğu belirlenen saldırgan, hastane yakınlarındaki bir evin penceresinden uzun namlulu otomatik silahla etrafa ateş açmaya başladı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi ve özel harekat ekibi sevk edildi.

VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Bir kişinin yaralanmasına neden olan Hüseyin G., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla vurularak öldürüldü.

Polis ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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