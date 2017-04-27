BAŞKENT'TE FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ!
Başkent'te, şehirler arası yolcu otobüsü ile elma yüklü kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 11 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Adana'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Mehmet N. (37) kontrolündeki 34 EH 3313 plakalı otobüs ile Hüseyin G. (51) idaresindeki 06 AS 4210 plakalı kamyon, Gölbaşı şehir merkezine 20 km kala Ahiboz mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kamyonun kasasındaki tonlarca elma yola savruldu. Kamyonda bulunan 2 kişi ile 9 otobüs yolcusu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, yolda başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Yol, dubalarla tek şeride düşürüldü. Kazadan yaralanmadan kurtulan yolcular, kendilerini almak için gelecek başka bir otobüsü beklemeye koyuldu.
kaynak:iha
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar