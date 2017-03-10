BAŞKENT'TE ESRARENGİZ OLAY, OTURDUĞU EVİN ÇATISINDA ...
Başknet'te 20 gündür kayıp olan bir şahıs, oturduğu evin çatısında ölü olarak bulundu.
Başkent'te 20 gündür kayıp olan bir şahıs, oturduğu evin çatısında ölü olarak bulundu.
Olay, Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güvenlik Caddesi Esenlik Sokak'ta oturan Cengiz D. (54) 20 gündür kayıp olarak aranıyordu.
Çatı katından gelen ağır kokuyu fark eden bina sakinleri,durumu yetkilere bildirdi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Çatı katını kontrol eden ekipler, cesedi fark etti. Yapılan incelemelerin ardından bulunan cesedin Cengiz D.'ye ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, şahsın ailesine haber verdi.
kaynak:haberler
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