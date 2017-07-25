BAŞKENT'TE AVM'DE YANGIN ÇIKTI!
Başkent'te bir alışveriş merkezinde çıkan yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. İçeride bulunan vatandaşlar dışar çıkarılıyor.
Ankara'nın Çankaya ilçesi İran Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde çok sayıda mağaza bulunan alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangını fark eden görevliler itfaiye ekiplerine haber verdi.
YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alışveriş merkezinin içinde bulunan vatandaşları tahliye etti. Esnaflar da mağazalarını kapatarak dışarı çıktı. Polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erleri yoğun duman bulunan alışveriş merkezindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tekirdağ'da Nato Boru Hattından Akaryakıt Çaldılar
- Sürücü Direksiyon Hakimiyetini Kaybedince Otomobil Denize Böyle Uçtu
- Mezarlıkta Müzik Eşliğinde Çiftetelli Oynayan 2 Kadın İşçi, Belediyeden Kovuldu
- Etrafı Kontrol Edip Binaya Girdiler, 2 Dakikada 15 Bin Doları Çaldılar
- Depremde Ölen Gencin Cenaze Namazını Kıldıran İmam Gözyaşlarını Tutamadı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aslan, Orta Sahasını Buldu! 11 Milyon Euro'ya İş Bitecek
- Fenerbahçe'nin İstediği Arsenal'li Lucas Perez: Beni Gönderin
- Eskişehirspor Başkanı: İbrahim Üzülmez'le Anlaşamadık, Sergen Yalçın'la Görüşeceğiz
- Psg'li Taraftarların İstediği Cristiano Ronaldo: Real Madrid'de Kalıyorum
- Tenis Turnuvasına Nazi Eylemi Damga Vurdu
DÜNYA HABERLERİ
- Abd, İran Sahil Güvenlik Botuna Ateş Açtı!
- Işid'e Karşı Gökkuşağı Bayrağı Yükseliyor: İlk Lgbt Savaş Birimi Kuruldu
- Geleneksel Doğum Günü Kutlamasında Cayır Cayır Yanarak Ölüyordu!
- Tesla'nın Ve Facebook'un Ceo'ları Yapay Zeka Konusunda Birbirine Girdi
- İngiltere'de Akılalmaz Namus Cinayeti! Boğazı Ortadan İkiye Ayrılmış Halde Bulundu
Bu Haberle İlgili Yorumlar